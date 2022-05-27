شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن جزء سابع من الكبير أوى.. قائمة المسلسلات التى طرحت فى أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "الكبير أوى 6" نجاحاً كبيراً في شهر رمضان الماضى، حيث عاد العمل إلى الشاشة مرة أخرى بعد 6 سنوات من تقديم الجزء الخامس، ليقرر صناعه استكمال نجاحات العمل وتقديم جزء سابع منه فى موسم رمضان 2023، ويدخل بذلك قائمة المسلسلات التى قدمت فى أجزاء في تاريخ الدراما التليفزيونية.

وتعد فكرة تقديم أجزاء متعددة من المسلسلات الناجحة أمر قديم في الدراما المصرية، وعادت للظهور بقوة في السنوات الماضية، سواء بتقديم جزأين أو ثلاثة، إلا أن اللافت هو إنتاج أكثر من 3 أو 4 أجزاء وهو ما حدث في العديد من الأعمال الدرامية بعيداً عن السيت كوم الذي يشتهر بتقديم أجزاء متعددة، ونرصد في التقرير التالى المسلسلات الأكثر تقديمهاً للأجزاء في الدراما المصرية.

يوميات ونيس 8 أجزاء

يعد أكثر المسلسلات تقديماً للأجزاء في الدراما المصرية، اذ عرض 8 أجزاء من العمل، حيث عرض اول أجزائه عام 1994، والثانى 1995، والثالث 1996، والرابع 1997، والخامس 1998، والسادس 2009، والسابع بعنوان "ونيس وأيامه" 2010، والثامن بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد" 2013 واستطاع محمد صبحي من خلال العمل ترسيخ مبادىء تربية الأبناء وشارك فى بطولته سعاد نصر، جميل راتب، شعبان حسين، هدى هانى، هادى خفاجة، غيرهم.



مسلسل يوميات ونيس

استطاع مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى أن يكون واحداً من أبرز الأعمال الكوميدية التي قدمت في الدراما المصرية، وهو ما جعل القائمون عليه يقدمون أجزاء عديدة منه على مدار السنوات الماضية، حيث عرض الجزء الأول 2010، والثانى 2011، والثالث عام 2013، والرابع 2014، والخامس 2015، والسادس 2022، ومن المقرر تقديم الجزء السابع في شهر رمضان 2023



مسلسل الكبير اوى

ليالى الحليمة 6 أجزاء

يعد مسلسل ليالى الحلمية" من أبزر المسلسلات التى قدمت فى الدراما المصرية على مدار تاريخها وشارك فيها معظم نجوم الفن المصرى، وتم إنتاج 6 أجزاء من العمل، حيث عرض الأول عام 1987، والثانى 1989، والثالث 1990، والرابع 1992، والخامس 1995، والسادس 2016، وكتب العمل أسامة أنور عكاشة وأخرجه اسماعيل عبد الحافظ، باستثناء الجزء السادس الذى كتبه عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وأخرجه مجدى أبو عميرة.



مسلسل ليالى الحلمية

سلسال الدم 5 أجزاء

أشهر الأعمال التى قدمت فى سلسلة أجزاء خلال السنوات الأخيرة، حيث قدمت صناع 5 أجزاء من العمل على مدار السبع 7 سنوات بعدما حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث عرض الجزء الأول عام 2013، والثانى 2015، والثالث 2016، والرابع 2017، والخامس 2018 تدور أحداثه في إطار صعيدي ويعد آخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلة كامل حيث غابت عن الساحة الفنية بعده مباشرة.



مسلسل سلسال الدم

حكايات بنات 5 أجزاء

من المسلسلات التي اعتمدت على البطولة الشبابية ولاقت نجاحاً مميزاً على المستوى الجماهيري منذ عرض الجزء الأول عام 2012، وذلك دفع صناع لتقديم 4 أجزاء أخرى مع تغييرات في البطلات وفريق العمل حيث عرض الثانى والثالث عام 2017، والرابع والخامس عام 2020.



مسلسل حكايات بنات

الانسة فرح 5 أجزاء

مأخوذ من فورمات أمريكى وهو المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" وتم عرضه في 5 أجزاء، الأول عرض عام 2019 والثانى 2020، والثالث والرابع 2021، والخامس يعرض حالياً، والعمل بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، وإخراج وائل فرج.