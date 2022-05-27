شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى بتشان يشارك فى مسرحية "تعالى بالحب" لعرضها فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المطرب حمدى بتشان على مسرحية بعنوان "تعالى بالحب" للمؤلف مودى الشاعرى، ومن المقرر بدء عرضها فى موسم الصيف على مسرح جلال الشرقاوى، وتدور أحداثها فى إطار استعراضي كوميدى، وتناقش عدة محاور منها مأساة الأهالى فى الدروس الخصوصية وعدم ذهاب الأبناء لتلك الدروس والجلوس على المقاهى وظاهرة التدخين فى السن الصغيرة، وتناقش أيضا ظاهرة أطفال الشوارع ومن هو السبب فى هذه الظاهرة، وجارى ترشيح عدد من الأبطال.

ويجسد حمدى باتشان خلال المسرحية شخصية مدحت صاحب الصوت الجميل يعيش في منطقة شعبية ويحلم أن يصبح مطرب مشهور إلى أن تظهر مطربة تدعى هيام التى تعيش فى منطقة راقية وينشأ بينهما قصة حب رغم فرق المستوى الاجتماعى، وتضم مسرحية تعالى بالحب مجموعة من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ليعبروا عن موهبتهما أمام الجميع على خشبة المسرحة .

وقال المطرب حمدى بتشان أنه سعيد بتقديم هذا العرض الذى يتناول عدد من الأغاني الاستعراضية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وسعيد بمشاركة عدد كبير من أصحاب القدرات الخاصة الذين يملكون موهبة حقيقية وعلى الجميع الوقوف بجوارهم سواء فى التمثيل أو الغناء أو الشعر .

يذكر أن آخر أعمال المطرب حمدي بتشان أغنية يا ليل يا ابو الليالى كلمات وليد رياض، الحان تامر حجاج، توزيع اشرف البرنس، ميكس وماستر محمد جودة.