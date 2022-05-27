شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية موسيقية لأوركسترا القاهرة السيمفونى على المسرح الكبير.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمسية مميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني تقام فى الثامنة مساء غدا السبت 28 مايو على المسرح الكبير يعزف خلالها أوبرا لاترافياتا للموسيقار العالمي فيردى ويقودها المايسترو الإيطالي سيمون فاليرى، ويشارك فيها مواطنوه المغنيون السوبرانو ڤيكتوريا رومانوڤا - ماريا ميلاس ، الميتزوسوبرانو أنچيليكا روبو ڤالينتى ، التينور ألساندرو فانتونى - إيمانويل كامبيلونجو ، الباريتون سيزار كوون - أندريا كاركاسى ، الباص فرانكو فيليلا مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينيريا.

أوبرا لاترافياتا إحدى المعالجات الفنية للمسرحية الشهيرة غادة الكاميليا التى وضعها المؤلف الفرنسى الشهير الكسندر دوما، وكتب نصها الاوبرالى فرانشيسكو ماريا بيافى وتعد أحد أفضل عشرة أعمال أوبرالية على مستوى العالم باعتبارها ملحمة فنية تجسد معنى الحب والتضحية.

وتمثل نقطة تحول هامة فى تاريخ الأوبرا وذلك لتناولها موضوعات ترتبط بالواقع بعيدا عن الماضي والأحداث التي دارت في العصور السابقة كما جرى العرف حيث تدور قصتها أواخر عام 1840 فى مدينة باريس وضواحيها، حول السيدة الجميلة فيوليتا فاليرى التي تصاب بالملل من الحياة بسبب مرضها الدائم وشعورها بعبثية الحياة، ولذلك تعيش حياة ماجنة حتى تلتقى بـ الفريدو العاشق المتيم الذى أحبها قبل أن تعرفه ، ومنحها اهتماماً لم تره من قبل إلى أن يتدخل القدر فى صورة رغبة جيورجيو جيرمونت والد الفريدو في إنهاء تلك العلاقة التي تسيئ لاسم عائلته وتضحى فيوليتا من أجل حبيبها وتهجره، فيظن أنها تركته من أجل رجل آخر، فيشتد عليها المرض ثم يعود إليها حبيبها بعدما يكتشف حيلة أبيه ، وأثناء احتضارها تعتقد فيوليتا أنها عادت للحياة منتشية بأنشودة حبها لألفريدو لكنها تفارق الحياة بين يديه .