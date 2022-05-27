شكرا لقرائتكم خبر عن بعد40يومًا..Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يحقق 388مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إلى 388 مليونا و735 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15أبريل الماضى بـ دورالعرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 93 مليونًا و335 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 295 مليونًا و400 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرارمديرمدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.