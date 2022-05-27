شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك يا صديق أيامى الجميلة.. شريهان تدعم هشام سليم فى أزمته المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة شريهان على دعم زميلها وصديقها ورفيق السنوات الفنان هشام سليم، والذى تردد مؤخرا وخلال الساعات الماضية عن إصابته بمرض السرطان، وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر :"سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. ياصديق أيامى الطيبة الجميلة"، وأرفقت التويتة بقلب أبيض.

ومن المعروف، أن هناك علاقة صداقة وعمل وطيدة جمعت بين شريهان وهشام سليم على مدار سنوات طويلة، وجمعهما العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية "شارع محمد على" وفيلمى "ميت فل" و"كريستال" وغيرهم.

كان الفنان هشام سليم قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول إصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".