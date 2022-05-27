شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستعد لحفلتها بالسعودية بموسم جدة بعد تعافيها من أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما تعافت من الوعكة الصحية التى تعرضت لها، تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائى بالسعودية بمدينة جدة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك ضمن حفلات موسم جدة، حيث بدأت البروفات الأولية للحفل، مع الحفاظ على حالة الاستجمام التى بدأتها.

كانت النجمة أنغام قد تعرضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل في أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".