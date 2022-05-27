شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تشوق جمهورها لعمل فنى جديد بـ تيلر "القرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب، تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

وأطلقت "سابا" قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقيا جديدا يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

وخلال موسم عيد الفطر المبارك حققت نيكول سابا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" بطولة محمود عبد المغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي.

وشاركت نيكول سابا خلال الأشهر الماضية في مسلسل "نقل عام"، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية "البارون" التي قدمتها خلال العمل.