شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أسرة سمير صبرى هى من تكفلت بمصروفات جنازته وعزائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف، زكى نقيب المهن التمثيلية، تكفل النقابة بتكاليف جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل سمير صبرى، موضحًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أسرته هى التى أنفقت على كل هذه الأمور وتكفلت بكافة المصاريف التى تم إنفاقها فى جنازة وعزاء النجم الراحل.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن النقابة لا تتأخر على الإطلاق على أحد أبنائها غير المقتدرين على هذه الأمور، وأنه عندما وجد أسرة الفنان الكبير سمير صبرى ستتكفل بالمصاريف بناء على طلبهم لم يتدخل فى هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور عادل حسنى الصديق المقرب للفنان الكبير الراحل سمير صبرى، ما تم نشره فى مقال باليوم السابع، بأن صبرى ترك 100 ألف جنيه مع صديقه المقرب مصطفى عبد السلام، ثمن تكاليف جنازته وعزائه حتى تكاليف الأتوبيس الذى نقل المعزين للإسكندرية للمشاركة فى تشييع جثمانه، تم إنفاقها من المبلغ الذى تركه الفنان الكبير سمير صبرى.

ورحل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة الماضية بعد صراع مع مرض القلب عن عمر ناهز 86 عاماً، وتم دفنه بمقابر المنارة بالإسكندرية السبت الماضى.