شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأمريكى راى ليوتا أثناء نومه عن عمر 67 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع decider اليوم الخميس خبر وفاة الممثل الأمريكى راى ليوتا، عن عمر 67 عاما، الذى شارك فى بطولة فيلم الجريمة "رجال العصابات" عام 1990، أثناء نومه بجمهورية الدومنيكان، إذ كان يتواجد هناك لتصوير فيلم "مياه خطرة".



راي ليوتا

لعب ليوتا دور البطولة فى أفلام مثل Field of Dreams و Unlawful Entry و Copland و Hannibal و Something Wild ، والتى أكسبته ترشيحًا لجائزة Golden Globe عن دوره فى دور Ray Sinclair. وكان دوره الأكثر شهرة هو لعب رجل العصابات هنرى هيل فى فيلم Goodfellas ، دراما مارتن سكورسيزى عام 1990 حيث لعب دور البطولة إلى جانب روبرت دى نيرو وجو بيسكي.

ولد ليوتا فى عام 1954 فى نيو جيرسى ، ثم التحق بجامعة ميامى ، حيث درس التمثيل ، وفقًا لسيرته الذاتية على IMDb. كانت أول أعماله على الشاشة فى فيلم Hardhat and Legs عام 1980 ، وهو فيلم تلفزيونى لعب فيه دور العائلة.