شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة ليوسف وهبي وأمينة رزق من مسرحية " سر الحاكم بأمر الله " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورة نادرة من مسرحية " سر الحاكم بأمر الله " التي جمعت الفنان الكبير يوسف وهبي والفنانة القديرة أمينة رزق ، وتلك المسرحية أخرجها الفنان الكبير زكى طليمات، ومثلتها الفرقة المصرية على مسرح الأوبرا فى مفتتح موسمها التمثيلي.

وحققت تلك المسرحية حين عرضها نجاحا كبيرا ، وهي من تأليف علي أحمد باكثير ، وتدور حول الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي، وأفعاله الغريبة وادعائه الألوهية وتصور شذوذه وغرائب أفعاله، والحادثة الهامة فيها أو (العقدة) هى ادعاء الحاكم بأمر الله الألوهية، وقد تخيل المؤلف - لكشف سر هذا الادعاء - أن (المجمع الفارسي) بعث جماعة على رأسهم رجل اسمه حمزة الزوزني، للعمل على هدم الدين الإسلامى فى مصر، فراقب حمزة الحاكم حتى ألم بأحواله وعرف أنه يروض نفسه على الحرمان من طيبات العيش والتخلص من الرحمة وسائر العواطف الإنسانية التى يسميها ضعفا بشريا، فيتصل به ويوهمه أنه إله ويستعين على ذلك بتلفيق كتاب يدعى حمزة أنه مخطوط قديم ورثه عن آبائه، وينبئ الكتاب بظهور ملك فى مصر يحل فيه روح الله، وتنطبق أوصافه على الحاكم بأمر الله، فيضطرب الحاكم أولا ثم يقتنع بأنه إله، ويتخذ حمزة رسولا له.

المسرحية قدمت عام 1948 ثم أعيدت فى منتصف الخمسينيات ثم قدمها يوسف وهبي مرة أخرى فى سنة 1970، وقد تحول يوسف وهبي في هذه المسرحية، عن أدائه وطريقته المعروفة تحولا كبيرا ، وذلك لطبيعة الدور، فهو يمثل شخصية غير سوية .