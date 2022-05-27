شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان META السينمائي في دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان META السينمائي عن موعد انطلاق الدورة الأولى من المهرجان في دبي بالفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، أعلن منظمو المهرجان أن المهرجان سيشمل الأفلام العالمية، والعروض الأولى، والأفلام الروائية الإقليمية، والسجاد الأحمر مع نجوم ومواهب من العالم العربي، وهوليوود، وبوليوود، وإطلاق صندوق الأفلام والجوائز.

ويلعب مهرجان ميتا السينمائي دورًا بارزًا في صناعة السينما العالمية كمنصة حيوية يتم من خلالها تقديم المحتوى المتنوع إلى سوق استهلاكي أكثر تنوعًا، وهذه نقطة تعطي أفضلية للمهرجان الذي يقام في دبي، حيث يمكن لصانعي الأفلام من الإمارات والشرق الأوسط وحول العالم تقديم محتواهم لإدراجه في جدول العرض وبرنامج الجوائز.

وبذلك، تشهد دبي عودة المهرجانات السينمائية والترفيهية الدولية التي ستعزز أيضًا تطوير المحتويات المحلية والإقليمية وهذا هو أول مهرجان سينمائي يقام في الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات، ويعكس عودة الأنشطة الترفيهية في أحد الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.

ويوفر مهرجان ميتا السينمائي فرصة لصانعي الأفلام والموزعين والنقاد وغيرهم من الأشخاص المهتمين لحضور عروض الأفلام والاجتماع لمناقشة التطورات الفنية الحالية.

من المقرر أن يجلب هذا الحدث أحدث الأفلام الرائجة التي حققت أفضل مبيعات للتذاكر بالإضافة إلى الإنتاجات المستقلة والإقليمية والمحلية وسيختتم المهرجان بحفل ختامي وحفل توزيع الجوائز في 29 أكتوبر، حيث سيتم تكريم أفضل الأفلام في المهرجان.

يشمل ميتا لسوق الأفلام الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم إنجليزي، جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة أفضل فيلم من جنوب شرق آسيا، جائزة أفضل فيلم أفريقي، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، جائزة أفضل فيلم وثائقي، جائزة أفضل فيلم آسيوي، جائزة أفضل فيلم قصير، صندوق غرفة الكاتب، صندوق الأفلام الخيالية ، وصندوق الأفلام الوثائقية.

مؤتمر الاعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان META السينمائي في دبي



مؤتمر الاعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان META السينمائي في دبي



مؤتمر الاعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان META السينمائي في دبي



مؤتمر الاعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان META السينمائي في دبي