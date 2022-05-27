شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى عن شريك حياتها: مش شرط يكون ملياردير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيرمين الفقى عن الرجل الذى تتمنى الإرتباط به، موضحة أنها تتمنى أن تلتقى بشخص يكون رجل بمعنى الكلمة ويكون سندا لها، ويكون مخلصا فى حبه ، ولا يشترط أن يكون ملياردير.

وأضافت الفقى خلال لقائها فى برنامج "ملوك الترند"، المذاع على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، أن الفن سرق عمرها وسلب منها راحة البال وشغلها عن الإرتباط بإنسان تحبه ويحبها رغم إن الفن فى نفس الوقت أعطاها حب الجمهور والشهرة والأضواء.

كانت الفنانة نيرمين الفقي، قالت إن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي سببت سعادة كبيرة لها، مؤكدة أنها فور تلقيها عرض المشاركة في العمل ضحكت تلقائياً.

وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "on": "اعتبرت ظهوري فيه نوع من الأعمال الكوميدية، ولأول مرة في حياتي أقبل أكون ضيفة شرف، لكن لا يمكن أرفض طلب لشركة "سينريجي" التي دعمتني العام الماضي".

وتابعت: "عملت مشهدين أصبحوا ترند وحسيت أني عاملة مسلسل كامل لأن العمل كان مكتوب كويس جداً، خاصة أن كتابة وإخراج وتمثيل عمل كوميدي أمر بالغ الصعوبة في حد ذاته، ومشاهدي في المسلسل لم تتجاوز المشهدين إلا أن الأمر استغرق ما يقرب من 27 ساعة عمل".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل أحببتي الأعمال الكوميدية؟ قالت: "عجبني أوي الكوميدي خاصة أني متابعة لمسلسل الكبير لأنه مسلسل محترم وغير تقليدي وبيحط إفيهات غير تقليدية".