شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى: تصوير "شقو" لـ عمرو يوسف وتايسون منتصف يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكى لـ"الخليج 365" إن أسرة فيلم "شقو" تعقد جلسات عمل مستمرة من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالفيلم للبدء في تصوير العمل مباشرة، موضحا أن الفيلم سيحمل عدة مفاجآت من حيث السيناريو والإخراج وتصميم معارك الأكشن .



ابطال شقو

وأضاف السبكى، أن الشركة مازالت تتعاقد مع باقى الفنانين، حيث وقعت مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون ويسرا، ومن المقرر أن يستكمل باقى فريق الممثلين بحسب ظهور الشخصيات في سيناريو العمل، مضيفاً أن الفيلم من تأليف وسام صبرى.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج كريم السبكى فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان وفتحى عبد الوهاب، وعرض في عام 2018، وشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبرى، تامر هجرس، محمد عز، وآخرون.

من ناحية أخرى ينتظرعمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.