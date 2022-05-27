شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يصور فيلم "حدث بالقاهرة" مع المخرج أحمد عبد الله صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد حاتم، تصوير فيلم جديد بعنوان "حدث بالقاهرة" إخراج أحمد عبد الله صالح، تأليف عمر جمال، حيث صور مخرج العمل 4 أيام ويواصل تصوير باقى المشاهد حسب الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى يملؤه الغموض والتشويق، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب والنجوم الكبار.



فيلم حدث بالقاهرة

ويعيش أحمد حاتم حالة من النشاط السينمائى، اذ يستعد لاستئناف تصوير فيلم "عاشق" الذي تشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين وتأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا ومنى زكى وشريف منير وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وعدد كبير من الفنانين والعمل إخراج أحمد نادر جلال.

كما يرتبط أحمد حاتم بتصوير فيلم "الملحد" بمشاركة محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، شيرين رضا وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، حيث تم الانتهاء من معظم مشاهد العمل قبل شهر رمضان الماضى قبل توقفه لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، هذا بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في فيلم "جارة القمر" مع كريم فهمى وياسمين رئيس والمقرر عرضه قريباً.

عرض لأحمد حاتم مؤخراً فى السينمات فيلم "قمر 14" الذى يشارك فى بطولته مع عدد كبير من الفنانين على رأسهم غادة عادل، خالد النبوى، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، خالد أنور، مى الغيطى، بيومى فؤاد، أحمد بدير عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وإخراج هادى الباجورى.

أما في الدراما فكان آخر أعمال أحمد حاتم مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة، تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.