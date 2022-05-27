شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح:مفيش حد كان يعرفنى وبعد مشاركتى فى "الكبير" الناس بتتلم عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان حاتم صلاح ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال: "أنا أتولدت من جديد بعد عرض مسلسل "الكبير أوى 6"، وكنت بمشى فى الشارع أنا وكلابى ومحدش كان يعرفنى، ولا يوقفنى إلا جيرانى وأصحابى، ولكن بعد عرض الكبير مابقتش أعرف أمشى فى الشارع، والناس بتوقفنى وتطلب تتصور معايا وناس تطلب أغمز لها نفس غمزة المسلسل.

وأوضح أيضا أنه كان مرشحا فى البداية لدور العترة ابن الكبير فى المسلسل، وقال: "قالولى وأنا جايب الجلابية وبتدرب على العترة مبروك أنت اترشحت لدور نفادي، ومكنتش اعرف إيه مين نفادى أصلا".

كما كشف حاتم صلاح الجانب الخفى فى حياته وسر عشقه للكلاب وسبب تأخر زواجه إلى الآن كما تحدث عن أغرب المواقف التى تعرض لها بعد مسلسل الكبير حينما طلب منه أحد الأشخاص أن يغمز لخطيبته فى فيديو خاص.

جسد حاتم صلاح فى مسلسل "الكبير أوى 6" دور "نفادي" الصديق الصدوق للكبير المحب للنساء الذى تجمعه مغامرات فى السابق معه ولكن آراؤه والحكم التى يستعين بها لا تمت للواقع بصلة.. تلك الشخصية المليئة بالكوميديا كانت كفيلة لوقوع جمهور المسلسل فى حب "نفادي" بل وتداول الحكم الخاصة به على نطاق واسع بسبب طابعها الكوميدي.

وبضحكته وغمزته الساذجة" استطاع أن يلفت الأنظار إليه منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل "الكبير أوى 6".