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أحمد زاهر يحتفل بعرض فيلم "فارس" فى السعودية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد زاهر بعرض فيلمه "فارس" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة به، بمدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيرى من الجمهور السعودى.

واستقبل الجمهور الفنان أحمد زاهر وابنته ملك بالترحاب الشديد، حيث حرص الجمهور السعودى على التقاط الصور اتلذكارية معهما، وأشادوا بالفيلم في أول ليالى طرحه خارج مصر، حيث يعرض حاليا في السعودية والإمارات والأردن وقطر وسوريا وتونس والعراق وباقى الدول العربية.

واحتفل الفنان أحمد زاهر مؤخرا، بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل، منهم منة فضالى، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عنانى، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبد العزيز.

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدى زاهر وأمها السيدة منى نفادى وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من الجمهور على التقاط الصور التذكارية والسيلفى مع الفنان أحمد زاهر.

كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفنى لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفى قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكى، الملحن والموزع جلال فهمى، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامى، مى دياب.

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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