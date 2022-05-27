شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار اختفاء الابن.. ظهور وريث خامس لـ سمير صبرى من عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار اختفاء ابن الفنان الكبير الراحل سمير صبرى، والذي سبق وأعلن عنه في عدة برامج تليفزيونية على مدار السنوات الطويلة الماضية، ظهر وريث خامس للفنان الكبير الراحل، يدعى محمد عبد المنعم طاهر، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أنه ابن عم الفنان الكبير الراحل.

ورغم مرور 7 أيام على وفاة الفنان الكبير سمير صبرى، لم يتم حسم أصحاب الحق في ميراثه، خاصة وأنه حتى الآن لم تظهر حقيقة أن له ابنا يعيش في لندن، كما ذكر هو في أكثر من حوار تليفزيونى قبل وفاته.

ومنذ أن ذكرنا في مقال سابق، والمنشور بتاريخ الأحد 22 مايو بعنوان: "عمرو صحصاح يكتب: سمير صبرى ترك 100 ألف جنيه مع صديق له ثمن تكاليف جنازته وعزائه.. الوارث الوحيد للفنان الراحل أبناء خالته ولا يوجد له ابن فى الميراث.. وفضل الإقامة بفندق خوفا من أن يموت دون أن يشعر به أحد".. وتضمن المقال بأن الفنان الكبير الراحل لم ينجب على الإطلاق، ونتلقى اتصالات هاتفية من بعض الذين يزعمون بأحقيتهم في الميراث، ومن هؤلاء الذين تواصلوا معنا:

رمزى عثمان إبراهيم قدرى عثمان ابن ابن عم سمير صبرى، والذى قال نصا: "أنا جدى يبقى الدكتور إبراهيم قدرى عثمان أخو جلال صبرى والد سمير صبرى، وأنا والدى عثمان إبراهيم قدرى عثمان وأنا ابنه الصغير وأخى الكبير اسمه إبراهيم عثمان إبراهيم قدرى مقيم بالإسكندرية بمنطقة جليم".

وأضاف رمزى عثمان إبراهيم قدرى عثمان لـ ”الخليج 365”، أنه أحق بالميراث هو وشقيقه إبراهيم عثمان إبراهيم قدرى، وأنه في حالة تنازل الفنان الكبير الراحل سمير صبرى عن ميراثه لأبناء خالته فهذا قانونا لا يجوز، بسبب وجود ورثة شرعيين على قيد الحياة، ومحاميه الخاص يتم محاسبته على هذا الأمر.

وهاتفنا أيضا أيمن إبراهيم مصطفى كامل صبرى، حيث قال لـ"الخليج 365": أنا وشقيقى شريف إبراهيم مصطفى كامل صبرى أحق بميراث الفنان الراحل سمير صبرى، فنحن من صلة الدم فوالدنا ابن عم الفنان الكبير الراحل، ونحن بالفعل الأحق بالميراث ولا نريد غير شرع الله، فالميراث يذهب لعصب الدم وأبناء عمه هم الأحق.