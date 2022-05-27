شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل يحصل على الدكتوراه بحضور زوجته مها أحمد ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الفنان مجدي كامل، اليوم الخميس، رسالة الدكتوراه الخاصة به تحت إشراف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والتي تحمل عنوان "أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلى في العرض المسرحى"، وذلك فى أكاديمية الفنون التشكيلية بحضور زوجته الفنانة مها أحمد.

وتكونت لجنة الإشراف من د. سميرة حسين المصيلحي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ود. سحر سيد أمين أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وحرص على الحضور كل من زوجته الفنانة مها أحمد، والسيناريست أيمن سلامة، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج أشرف فايق، ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكان الفنان مجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد احتفلا بعيد ميلاد نجلهما، مؤخراً ونشر مجدي كامل فيديو لاحتفالهما عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: "النهاردة عيد ميلاد ابني أحمد.. كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. انت تضحك الدنيا تضحك أحلى حاجة جاتلي من عند ربنا.. كل سنة وأسرتي الكريمة بخير.. مها وعادل أنتم السند والضهر لولاكم ما كنت أنا، الحمد لله يا رب توفيقك".

فيما كتبت مها أحمد عبر حسابها: "كل سنة وأنت طيب يا قلب ماما يا روح ماما يا عيون ماما، عقبال سنين كتيرة أوى وإنت منور حياتنا ودنيتنا يا أجمل هدية رزقنا بيها ربنا".

مجدى كامل ومها أحمد



لجنة الإشراف على الدكتوراه



مجدى كامل يحصل على الدكتوراه



مجدى كامل يحصل على الدكتوراه