شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يعلن انضمام الممثلة ريتا مورينو للجزء المقبل من Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل فان ديزل يستعد بصورة خاصة لجزء جديد من سلسلة أفلامه الشهيرة Fast & Furious، وذلك خلال الجزء العاشر بعد نجاح الأجزاء السابقة، إذ أنه أعلن مؤخراً عن انضمام الممثلة ريتا مورينو إلى أسرة الفيلم لتلعب دور جدته خلال أحداث العمل الذى يحظى بجماهيرية عريضة تدلل عليها أرقام إيراداته.



فان ديزل يعلن الخبر

ويأتى ذلك بعدما تم الاتفاق مع المخرج لويس ليترير ليتولى مهام إخراج Fast & Furious 10، وذلك بعد انسحاب المخرج جاستين لين المكلف بكتابة وإخراج الجزء العاشر من فيلم "Fast & Furious"، المقرر طرحه بعنوان "Fast X"، وذلك بسبب خلافات حول السيناريو مع بطل الفيلم فين ديزل، حسبما نشر موقع screenrant.

وأشار التقرير إلى أن فين ديزل يُلقى باللوم على جاستن لين رغم أنه جزءًا رئيسيًا من سلسلة الأكشن طويل الأمد لأكثر من 15 عامًا، وأشار تقرير فى صحيفة هوليوود ريبورتر إلى أن رحيل جاستن لين مخرج فيلم "Fast X"، كان بسبب خلافات مع فين ديزل، وكان قرار لين بالاستقالة بمثابة قرار مفاجئ مدفوعًا باختلافات في الرأي حول السيناريو، حيث اعتبر لين النص قد اكتمل على هذا النحو، لكن كان لـ فين ديزل والشركة المنتجة رأي آخر، في حين وصل الخلاف إلى ذروته عندما أصر فين ديزل على رأيه، وانتهى الأمر بانسحاب المخرج جاستين لين من الفيلم.