شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية الفيلم الفلسطينى فى كان..مخرجته: أردت صنع فيلم بدون أموال إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم "حمى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ضمن عروض مسابقة "نظرة ما" فى الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائى، والذى تستمر فعالياتها حتى 28 مايو الجارى، وتواجدت المخرجة فى العرض مع بطلى الفيلم عامر حليحل وأشرف فرح.

تدور أحداث فيلم "حمى البحر المتوسط"، حول كاتب فلسطينى يعانى من الاكتئاب. يُكَوِّن صداقة مع جاره المحتال ليساعده فى تنفيذ مخطط شرير. وهو من بطولة عامر حليحل، أشرف فرح، عنات حديد، سمير إلياس، شادن قنبورة، سينيثيا سليم، صبحى حصرى، ثريا يونس، يوسف أبو وردة، نهاية بشارة وآخرين.

وأكدت المخرجة الفلسطينية حرصها ألا يحمل الفيلم الهوية الإسرائيلية، وهو ما جعلها ترفض دعم صندوق الفيلم الإسرائيلى فى إنتاج الفيلم، قائلة: «قررت عدم أخذ أموال من صندوق الفيلم الإسرائيلى رغم أن لى كل الحق فى ذلك، أردت أن أصنع فيلماً بدون أموال إسرائيلية لأننى أردت أن أعرضه على العالم كفلسطيني، غالبًا ما يكون تمويل فيلم ثان احتمالًا صعبًا وهذا أضاف المزيد من التعقيدات».

وتابعت مها الحاج: "كان علينا التحلى بالصبر الشديد من أجل العثور على المال فى مكان آخر، لذلك استغرق الأمر بضع سنوات، ثم جاءت جائحة كورونا كمكافأة إضافية لاختبار صبرنا".

الفيلم الذى استمد اسمه من مرض ينشأ من اضطراب وراثى مجهول السبب يُصيب عادةً سكان مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة العرب والأرمن واليهود الشرقيين؛ تدور أحداثه حول "وليد" (40 عاماً) الذى يعيش فى حيفا مع زوجته وأطفاله، ويحلم بتطوير مهنته فى عالم الكتابة، لكنّه فى الوقت نفسه يعانى من اكتئابٍ مزمن. يتعرف وليد إلى جاره الذى يطور علاقة وثيقة معه، فتنشأ صداقة حقيقية بين الرجلين، وينحدران معاً فى طريقٍ قاتم وخطير.