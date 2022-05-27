شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن ريهام حجاج وشقيقتها أيتن: هناك من أشعل فتيل الخلاف بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة وفاء عامر، إنها محظوظة خلال العام الحالي بمشاركتها في 3 مسلسلات دفعة واحدة، هي "راجعين ياهوى" مع خالد النبوى، و"جزيرة غمام" مع طارق لطفى، و"بيت الشدة" مع أحمد وفيق، موضحة أنها حققت نجاح من خلال هذه الأعمال رغم عرضها في وقت واحد.

وعن تداعيات أزمة الفنانة ريهام حجاج وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، أكدت وفاء في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إنها لا تحب الحديث في هذا الأمر، لأنه أخذ أكثر من حجمه، وأن ريهام وأيتن ضحية نفوس مريضة، وناس أوقعت بينهم، وكانوا السبب في تسخين الأمور بينهم وزيادتها، وأن هناك أصحاب مشتركين هم من أشعلوا فتيل الخلاف بينهما.

وأضافت عامر بأنها تعرضت سابقا للظلم ولكن ربنا رضاها بهذا النجاح العظيم فى رمضان الماضى، وأضافت عامر قائلة:" أى ظلم أو إهانة، تعرضت لها سابقا فى رمضان الماضي لن ولا ينقص من قدرى أو نجوميتى، وإنما تكون غيرة منى ومن إجادتى وإخلاصى وإجتهادي فى عملى.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "يوتيرن"، وشاركها البطولة توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وايمن قيسونى، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، بينما خاضت الفنانة أيتن عامر سباق رمضان بمسلسل "مكتوب عليا"، من بطولة أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل، من إنتاج كريم أبو ذكرى، وإخراج خالد الحلفاوى.