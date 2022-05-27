شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف مع تماثيل نجوم السينما العالمية أبرزهم براد بيت وتوم كروز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، كما أن رانيا يوسف نشرت بعدها عددا من الصور مع تماثيل متحف توسو، والتي كان أبرزها مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطنى.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف عدداً من الصور الجديدة أيضا مع تماثيل متحف توسو، حيث حرصت التقاط عدد من الصور مع نجوم السينما العالمية أمثال، براد بيت، توم كروز، عملاء سلسلة جيمس بوند، مورجان فريمان.

وفى وقت سابق أعربت رانيا يوسف عن سعادتها تجاه مشاركتها في القفز ببرنامج "نجوم السماء"، مشددة على أنها طافت بلدانا كثيرة حول العالم عندما كانت تعمل مضيفة في بداية حياتها العملية، وتابعت: "لفيت العالم وشفت شواطئ العالم لما كنت مضيفة لكن عمرى ما شفت بلد أجمل من بلدى".

وأضافت رانيا يوسف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر جميلة جداً من الأعلى، ورغم أنها جربت القفز عدة مرات في إسبانيا إلا أن التجربة في مصر مختلفة تماماً، وتابعت: "الحقيقة التجربة في مصر مختلفة تماما تشوف مصر من فوق حاجة في قمة الجمال وأنا مريت من شرم الشيخ وشفت لون البحر بتعنا يختلف تماماً عن بحر إسبانيا".

فى المقابل، أشارت "رانيا يوسف"، إلى أنها شخصية "مجنونة"، وتابعت:" وهكررها وأنا بعت لبناتى وقلت ليهم أنى قفزت فرحبوا وقالوا لى عاوزين نعملها سوا"، موضحة أن فريق عمل قفز "نجوم السماء"، محترفين إلى اقصى حد ومنظمين وتابعت"أنا كنت مطمنة أنى وسط أولاد بلدى".

وأشارت "رانيا يوسف"، إلى أنه من الضروى أن يعمل الإنسان على كسر حاجز الخوف ويقدم على أشياء مجنونة يجدد بها نشاطه وحياته، وتابعت:" كتير من المصريين ميعرفوش المناطق الجميلة دى في مصر..وأنا بشجع السياحة الداخلية".

وفى السياق ذاته قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن برنامج "نجوم السماء"، تمكن من خطف ابصار المشاهدين نظراً للتجربة الجميلة التي تتم بأيدى مصرية مصرية خالصة سواء على مستوى الإعداد أو الإخراج أو التنفيذ، وتابع:"حاجة تفرح وتفرح وتظهر مدى المناطق الجميلة والرائعة في مصر والتي لا يعلم عنها المصريين الكثير".



رانيا يوسف وتوم كروز



رانيا يوسف وعملاء سلسلة جيمس بوند



رانيا يوسف ومورجان فريمان