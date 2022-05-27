شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنتظر عرض "تسليم أهالى" و"عالم موازى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض فيلم "تسليم أهالى" الذى يشارك فى بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى، وهو العمل الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها فى عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمى.

كما تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض مسلسل "عالم موازى" الذى كان من المقرر عرضه رمضان الماضى، وقال منتجه هشام جمال إن المسلسل 15 حلقه فقط وقد مر بظروف صعبه خلال الفترة الماضية أثناء التصوير، فضلا عن الظروف الخاصة بالنجمة دنيا سمير غانم ووفاة والديها النجم الكبير سمـير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث تم تأجيل المسلسل لأكثر من مرو، مضيفا: "أنه نظرا لتكلفته الإنتاجية العالية تقرر عرضه فى موسم رمضان ولكن كافة القنوات التى نتعامل معها لا يوجد لديها مسلسلات 15 حلقة".

وتابع: "أصبحنا هنا أمام خيارين إما أن نستكمل عدد الحلقات 30 أو يعرض خارج رمضان ونحن الآن فى انتظار استكمال تصوير باقى الحلقات حتى يتناسب ذلك مع ما تريده القنوات المتعاقدين معها عـلى العرض".

ويعتبر آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة الذى عرض رمضان 2019، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة محمد سلام، شيماء سيف، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، سماح أنور، والعمل كان من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.



دنيا سمير غانم

كانت دنيا سمير غانم قد كشفت عن صور جديدة لها، ظهرت بلوك صباحى مع مكياج مختلف عن اطلالتها المعتادة، وعلقت دنيا على الصور التى نشرتها من خلال حسابها على الانستجرام الخاص بها بـ " إذا كانت أحلامك لا تخيفك، فهى صغيرة جدًا".

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن فيديو زيارتها إلى متحف "مدام توسو" متحف الشمع الشهير، والتقطت دنيا عددًا من الصور مع تماثيل النجوم بالمتحف من بينهم النجم العالمى محمد صلاح، والمغنية العالمية بيونسيه، والمغنية العالمية تايلور سويفت، والأميرة الراحلة ديانا، وغيرهم من مشاهير المجتمع الدولى فى كل المجالات.

كما ظهرت بجانب تمثال باتمان ونجوم سلسلة أفلام الجاسوسة الشهيرة جيمس بوند، وكذلك تمثال سبايدر مان، والتقطت دنيا سمير غانم أيضًا صورة مع زوجها الإعلامى رامى رضوان، الذى رافقها خلال هذه الرحلة الممتعة.