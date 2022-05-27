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أيتن عامر تتألق بالأسود فى جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة مع المصور بسام رمضان، ارتدت فيها فستان أسود أظهر أناقتها بشكل كبير، ونشرت أيتن الصور على صفحاتها بالسوشيال ميديا ولاقت اعجاب متابعيها.

وتتواجد أيتن عامر حالياً في المملكة العربية للمشاركة بعرض مسرحية "سلام مربع" مع النجم محمد هنيدى في موسم جدة، حيث انطلق عرضها أمس الأربعاء، والمسرحية يشارك في بطولتها محمد ثروت، هبة عبد العزيز، محمد محمود، ايمان السيد، ريهام الشنوانى، مريم السكرى وتأليف وإخراج خالد جلال،

طرحت الفنانة أيتن عامر اليوم الخميس أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان Niiis وتوزيع وميكس وماستر زووم وجيتار أحمد حسين وإيقاع ماجد الصواف، لتكون ثالث تجاربها في الغناء بعدما قدمت أغنية "بناقص" على طريقة الفيديو كليب ومن كلمات تامر حسين، الحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وإخراج بتول عرفة، وأغنية "كانت بتسهر" تأليف آيه عاطف وألحان نورهان البغدادي.

وتنتظر أيتن عامر طرح فيلم "عمهم" مع النجم محمد عادل امام والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

وشاركت مؤخرًا الفنانة أيتن عامر في موسم رمضان بمسلسل "مكتوب عليا" وجسدت من خلاله شخصية "روقة" ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، و‏تحبه وتتمنى الزواج منه، ولكنه لا يشعر بحبها تجاهه، والمسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

ايتن عامر
ايتن عامر

 

ايتن عامر تتأليق بالأسود فى احدث جلسة تصوير
ايتن عامر تتأليق بالأسود فى احدث جلسة تصوير

 

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ايتن عامر بالاسود فى احدث جلسة تصوير

 

ايتن عامر فى احدث جلسة تصوير
ايتن عامر فى احدث جلسة تصوير

 

اناقة ايتن عامر فى احدث جلسة تصوير
اناقة ايتن عامر فى احدث جلسة تصوير

 

الفنانة ايتن عامر
الفنانة ايتن عامر

 

ايتن عامر فى جلسة تصوير جديدة
ايتن عامر فى جلسة تصوير جديدة

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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