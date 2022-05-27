شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فايزة كمال ..7 معلومات عن الفنانة الجميلة ومسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري وفاة الفنانة القديرة فايزة كمال ذو الوجه الملائكي التي رحلت عن عالمنا في الـ 26 من مايو عام 2014 أي قبل 8 أعوام خلفت فيها حزناً كبيراً على قلوب محبيها إذ توفت بعد أزمة صحية شديدة ألمت بها، وذلك بعد مسيرة فنية امتلأت بأعمال ما بين السينما والدراما إلا أن أبرزها كان دورها في مسلسل "المال والبنون" بشخصية محبوبة احمد عبد العزيز.

ولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال في 31 ديسمبر من عام 1960 وليس كما يشاع أنها مولودة فى شهر سبتمبر.



فايزة كمال

عملت فى أكثر من دور صغير فى بدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.



فايزة كمال فى صورة اخرى

قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلما، منها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا".

تألقت فى الدراما وشاركت في مسلسلات كبيرة مثل "الطاحونة"، "المال والبنون"، "لا إله إلا الله" و"رأفت الهجان".

كما تألقت على خشبة المسرح، وأبرز اعمالها كان مع الثنائى صلاح السعدني والمطرب محمد منير ، من خلال العرض المسرحى "الملك هو الملك".

زوجها هو المخرج المسرحي الشهير مراد منير.

فضلت الرحيل فى هدوء بعدما علمت باصابتها بمرض السرطان فى المراحل الأخيرة، وانزوت عن الجميع إلا عائلتها.