اليسا: “موتوا بغيظكم والشاطر يفهم”.. فهل قصدت ريما الرحباني؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 05:51 صباحاً - إنتقدت المخرجة ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز حفل “ليلة أمل” الذي نظمه الفنان أسامة الرحباني والذي شاركت فيه الفنانة اللبنانية اليسا في إطلالة لافتة مع الفنانة هبة طوجي.

فقد كتبت ريما عاصي الرحباني عبر حسابها على الفايسبوك: “يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله وومرتاح وناسي الله اللي خلقن، بيطلعلو حدا يحطّلو ع صفحتو شي ما بعرف شو فينا نسميه! والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي إسمو متل الحلم او متل الكابوس هيك شي! فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي! وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول! اللي رح قولو ما ح يكون طويل، لأن مانو محرز أعطيه أكتر من كلمتين نضاف من وقتي ومن حجمه! ويمكن تتفاجاؤوا باللي رح قولو!”.

وتابعت: “الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حاله، بيحق له يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد يحق لّه يشوّه يبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب، وهالشي كله فقط لأن عبقري متل زياد أعاد بعض الأغاني! فإعتقد الطبل إنه هو كمان عبقري ووريث، ويريد يعيد نفس الأغاني! كما وإني كنت أكيدة انو إستقواء اليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!.

وأضافت: بس معليش، إلا ما يصير في دولة وحبوسة فهذا الموضوع ما رح فوت فيه الآن! المهم بالموضوع إنه شغلة اللي بدو يعيد شي ويسمّي حالو بروديوسر ويمضي ع الطالع والنازل وفوق كل الأسامي ويعربش ع الأصل والأصليين، شغلته على اللأقل يعلم الفنان أصول اللفظ واللحن والأداء والكلاااااااااااام والكلام! مش شغلة المغنّي يغنّي ع ليلاه! وينبش كلام من ذاكرته وقت كان عمره عشر سنين! واللي بدو يعمل تحيّة ولو كذّابيّة لعمّه أقلّه يحترم له ألحانه ويحترم ورثته.

واستكملت كاتبة: خاصة اذا كان عارف ومأكّد إنه الورثة ما بيريدوا هالأغاني بالذات تنعاد، ورثة الياس، وإذا بتمرق ع بعض الناس إنه هاي فعلا تحية ما بتمرق ع كل الناس إنّها كذّابيّة! عدا عن إنّو ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة! شو ما شاطر يتفلسف إلا ع الهواة؟ ومصدّق حاله ونازل فيهن بهدلة إنه هوي يابا شي كتير مهم وعبقري وديكتاتور ومُتطلّب وقاسي ومش سهل الرضى أبداً، كيف بيوقف الشخص كيف بيحرك إيده كيف بتحرك الراس وين بيلتفت أمتى بيلتفت، كل شاردة وواردة بدّو يكون راضي عنّا، وما بيعجبو العجب! والله العظيم تحط نفسك في مواقف بايخااااااااااا”.

واختتمت كاتبة: فهاي ما كانت تحيّة هاي كانت إهانة لأعمال عاصي ومنصور وإلياس وبس بزيادة هلّق! أخيراً أخيراً أخيراً، في عاصي الرحباني واحد ما في غيرو ولبعد ألف سنة ما بيجي غيرو! عرفت كيف؟ شد طلوع شد طلوع اوعى ما تزمّر ع الكوع”.

بدورها علقت اليسا على هذه الانتقادات بتغريدة قصيرة قالت فيها: “موتوا بغيظكم!! والشاطر يفهم !!!”.