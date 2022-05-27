شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم عن إصابته بالسرطان: كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام سليم تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول اصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" في شهر رمضان مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.

وتدور أحداث هجمة مرتدة حول شاب مصرى يعمل فى الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسئولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

وكان آخر ظهور للفنان هشام سليم، كضيف شرف في فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .