شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أبو الليف: مازال محتجزًا فى المستشفى ويحتاج الدعاء من جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت زوجة الفنان أبو الليف لـ ”الخليج 365” أن زوجها مازال محتجزاً في أحد مستشفيات الإسكندرية يتلقى العلاج من الأزمة الصحية التي تعرض لها في الساعات الماضية أثناء عرض مسرحيته "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، حيث أصيب أزمة تنفسية بسبب تعب الرئتين وضعف في عضلة القلب، وطلب زوجة أبو الليف من جمهوره الدعاء له.

وتم نقل أبو الليف إلى غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى أمس الأربعاء بعد تحسن حالته الصحية خرج منها قبل العودة لها مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد حدوث مضاعفات في التنفس.

يذكر أن "عنبر 7" مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبو الليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.