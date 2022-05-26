بايدن يستضيف فرقة البوب الكوريّة BTS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفاد البيت الأبيض، في بيان اليوم الخميس، أن نجوم فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة “بي.تي.إس” سيتوجهون للبيت الأبيض الأسبوع المقبل، وستجري مناقشة مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول جرائم الكراهية التي يتعرض لها آسيويون ومن هم من أصول آسيوية.

وأضاف أن بايدن سيستقبل الفرقة التي أصبحت ظاهرة عالمية في مجال الموسيقى، يوم الثلثاء، و”سيناقش شمول الآسيويين وتمثيلهم ومواجهة جرائم الكراهية والتفرقة ضد الآسيويين التي أصبحت قضية أكثر وضوحاً في السنوات القليلة الماضية”.

يأتي الاجتماع بالتزامن مع انتهاء شهر أيار (مايو) الذي تم تخصيصه للاحتفاء بالأميركيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وسكان جزر الهادي، وسط تزايد جرائم الكراهية بحق الأميركيين من أصول آسيوية في العام الماضي.

وتصاعدت الاعتداءات على الأشخاص من أصول آسيوية بسبب تحريض بعض السياسيين للأميركيين على إلقاء اللوم على الصين في ما يتعلق بانتشار كوفيد-19، فضلاً عن قضايا أخرى.

وقال البيت الأبيض في البيان “بايدن وبي.تي.إس سيناقشان أهمية التنوع والشمول والمساحة التي تقدمها الفرقة كسفراء للشبان الذين ينشرون رسالة أمل وإيجابية حول العالم”.

وكانت الفرقة قد حصدت 3 جوائز، بما فيها جائزة أفضل فنان للعام، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلس. وتغلبت الفرقة الكورية على قائمة من المنافسين ضمت أريانا غراندي، ودريك، وأوليفيا رودريغو، وتايلور سويفت، وذا ويكند.

وتعّد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها فنان آسيوي بجائزة أفضل فنان للعام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية. وجاء هذا الإنجاز بعد مرور 8 أعوام على ظهور الفرقة عام 2013.