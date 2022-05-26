سباق للكلاب احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، أي مرور 70 عاماً على توليها الحكم، تقام فعاليات Avery Special Corgi Derby يوم الأحد الموافق 5 يونيو /حزيران 2022.

وسيقام الحدث في مضمار موسيلبرج Musselburgh لسباق الخيل في أسكتلندا، حيث سيتضمن عدداً من الكلاب المفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية.

وستشارك الكلاب المفضلة لملكة بريطانيا في اليوم التالي من سباق Corgi Derby الذي يٌقام ضمن Epsom Downs Racecourse أحد أشهر سباقات الخيول وأكثرها شهرة في العالم، ومن بين كلاب الكورجي التي ستتنافس هناك واحد يشبه كثيراً كلب الملكة إليزابيث المسمى Paddy.

ومن المتوقع أن يشارك حشد كبير في السباقات السبعة التي ستقام، والتي ستتضمن جائزة مالية تزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني.

وفي هذا السياق قال المدير العام بيل فارنسورث إن هذه المناسبة وغيرها ستكون احتفالات ذات طابع عائلي يشارك فيها جميع أفراد الأسرة، خاصة عشاق السباقات.

وفي سياق متصل، سيفتح مضمار التدريب الخاص بالملكة إليزابيث الثانية أبوابه أمام الشعب، خلال فترة الاحتفال باليوبيل البلاتيني أيضاً.

وقد ذكر موقع Royal Central أن ثلاثاً من ساحات التدريب على الفروسية التي اعتادت الملكة أن تتدرب فيها، والتي تمتلكها شركة Discover Newmarket، ومجموعة من أبرز مدربي الفروسية في العالم، من بينهم ويليام هاجاس ومايكل بيل وجون وتادي جوسدين، ستفتح أبوابها أمام الجمهور.

وسينظم الدخول إلى المضمار عبر سلسلة من الجولات التي ستتضمن أيضاً اصطحاب مدربي فروسية مشاهير، إلى صالات تدريب نيوماركت الشهيرة حتى يقوم المشاركون في الجولة بمشاهدة التدريب.

وستستمر الجولة الواحدة مدة يوم كامل، على أن تنتهي بزيارة للمتحف الوطني لسباق الخيل الذي يقع في اسطبلات خيول الملك تشارلز الثاني، والذي كانت الملكة قد افتتحته عام 2016.