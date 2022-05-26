أمير كرارة يستقبل رونالدينهو في منزله.. “نورت بيت أخوك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل الفنان المصري أمير كرارة، اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينهو في منزله، أثناء قيامه بزيارة إلى القاهرة.

ونشر أمير كرارة عبر خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، صورة لابنه برفقة رونالدينهو، وعلق قائلًا: “نورت بيتك يا ساحر”.

وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو الذي رافقه اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، حضرا مباراة أحد فرق كرة القدم في مصر بدعوة مسبقة.

الجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة، كان قد شارك مؤخرًا في ماراثون دراما رمضان 2022، في بطولة مسلسل العائدون رفقة الفنانين أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، محمد عادل، العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.