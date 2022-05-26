بشار الشطي يرزق بمولود جديد.. وهذا اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكويتي بشار الشطي، عن استقباله مولوده الجديد وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”.

ونشر بشار صورة للطفل، وعلّق قائلًا: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد لله على عظيم فضله وكرمه وإحسانه، بفضل الله تعالى وكرمه رزقني الله بمولود أسميته يعقوب.. أسال الله أن يبارك فيه وينبته نباتاً حسناً.. الله بحفظلكم عيالكم وأحبابكم يا رب”.

وتفاعل زملاء بشار الشطي في الوسط الفني والإعلامي مع الخبر، حيث قدموا له التهاني في هذه المناسبة السعيدة، ومنهم الفنان مساعد البلوشي، والفنان عبدالعزيز لويس، والفنان عبدالله بوشهري، والفنانة لولوة الملا، والإعلامي على نجم، والفنان ناصر الدوسري.

يذكر أن آخر أعمال بشار الشطي كان مسلسل “بيبي”، الذي عُرِضَ في رمضان وشاركته البطولة الفنانة شجون.