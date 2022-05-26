أشرف زكي بأعنف هجوم على عمرو واكد بعد إساءته الى نساء مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن الفنان عمرو واكد مشطوب من النقابة منذ سنوات، مؤكداً في تصريحات صحافية: “لا يشرّفنا وجود أمثال هؤلاء في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام”.

وجاء ذلك بعد التصريح الأخير لعمرو واكد عبر السوشيال ميديا والذي أساء فيه إلى نساء مصر حيث طالبت بعض هيئات حقوق المرأة بمحاسبته.

ووسط تداعيات تلك الأزمة، تقدّم سمير صبري المحامي ببلاغ الى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضده، مطالباً بتقديمه الى المحاكمة الجنائية.

وقال صبري في بلاغه: “نلتمس إصدار أمر للتحقيق في البلاغ المقدَّم ضد عمرو واكد، حيث إن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة إذ إنها كانت في طليعة الصفوف منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 30 يونيو 2013 وكان لها دور كبير في دفع عجلة التنمية بكل المجالات”.

وأضاف صبري أن نجاح المرأة المصرية يعبّر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمّد أعداء مصر تشويه صورة المرأة والنيل منها بمختلف الطرق، فجماعة الإخوان الإرهابية من أبرز الأمثلة على استغلال المرأة في ترويج أفكارهم الهدّامة من خلال بعض الجمعيات الخيرية والنسائية، فضلاً عن تناولهم لفكرة تعدّد الزوجات بشكل يحط من مكانة المرأة، مستغلين جهل الكثير من النساء والرجال بالأمور الدينية التي وضعت ضوابط محدّدة لهذا الأمر، فتعاملوا مع المرأة وكأنها بضاعة تُباع وتشترى”، مطالباً بإصدار أمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلَّغ ضده الى المحاكمة الجنائية.