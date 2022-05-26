رسميًا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

علن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل، على إستاد فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وضم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جميع اللاعبين إلى القائمة من دون استثناء، للسفر إلى العاصمة باريس لمواجهة فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياس.

لخط الدفاع: إدير ميليتاو، داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، ومارسيلو.

لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وإدواردو كامافينغا.

لخط الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد، غاريث بيل، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، رودريغو جويس، وماريانو دياز.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

تعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

وجاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب “حديقة الأمراء”، ثم تكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصرى محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكى باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.