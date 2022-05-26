كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان ” أمير كرارة ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن استضافته لنجم كرة القدم البرازيلية ” رونالدينهو ” في منزله .
فنشر أمير كرارة صورة من خلال خاصية الاستوري تجمع نجله ” سليم ” برونالدينهو .. وكتب في تعليقه عليها : ” نورت بيت أخوك يا ساحر ” .
يذكر أن اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينهو يزور مصر حاليا لحضور مران فريق إيسترن كومباني استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر المقرر لها 29 مايو الجارى فى إطار الإسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينهو في منزل فنان مصري شهير .. والأخير يعلق : ” نورت بيت أخوك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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