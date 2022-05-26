شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يرحب بـ رونالدينهو فى مصر.. وينشر صورة له مع ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينهو من خلال خاصية القصص القصيرة علي حساب الانستجرام الخاص به حيث نشر صورة رونالدينهو مع ابنه سليم فى فندق إقامته فى مصر، وعلق: "نورت بيتك يا ساحر"، كما نشر صورة أخري لابنه مع لاعب كرة القدم المعتزل محمد زيدان وعلق علي الصورة بـ "الساحر الحقيقي محمد زيدان"، ليرد زيدان علي كرارة بـ " سليم اللي هيبقي الساحر والهداف الجديد لمنتخب مصر".

وكان أمير كرارة قد قرر الاختفاء عن أصدقائه وجمهوره بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسله "العائدون"، والسفر مع عائلته إلى إحدى المدن الساحلية وتخصيص هذه الفترة لعائلته فقط التى ابتعد عنهم منذ مايقرب من 4 أشهر مضت بسبب انشغاله بالتصوير.

وعلى جانب آخر، حظى النجم أمير كرارة، بظهور مميز على شاشة التليفزيون ضمن منافسات دراما رمضان 2022، من خلال بطولته فى مسلسل العائدون، الذى شاركه فيه عدد كبير من النجوم، هم، أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسورى أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".