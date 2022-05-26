شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا اليوم بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة اليوم حفلاً غنائيًا في جدة، ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور مثل " لو تعرفوا ومبقاش و يا مجنون وغيرها من الاغانى التي قدمتها على مدار تاريخها الغنائى .



أصالة

وروجت أصالة لحفلها، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "رح نلتقى بعروس البحر الأحمر، رح نتشارك أحلى الأوقات هنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر اخترت من أغنياتى كل اللهجات اللي تشرفت بغنائها وصارت على صدري وسام، رتبت الأغاني وكأنى عم شكّل عقد حجاره محبه وصحبه وضحكه وقصة صغيره حلوة في الموعد رح نتلاقى بكل الشوق بجدة".

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن،