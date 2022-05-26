شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مستشفى النجوم .. أنغام تتعافى ومى كساب فى فترة نقاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة لأزمات مرضية فى مقدمتهم النجمة أنغام، والتى تعرضت لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.





انغام

في نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل في أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

كما تعرضت الفنانة مى كساب لأزمة مرضية أيضا خضعت بسبببها لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، وقضت على أثرها يومان داخل المستشفى خرجت بعدها لاستكمال علاجها بالمنزل تحت إشراف طبيبها الخاص.

مصطفى-كامل

أما الشاعر والمطرب مصطفى كامل كان قد تعرض منذ أيام لوعكة صحية نفل على أثرها إلى أحد المستشفيات، أجرى عدة فحوصات وخرج بعدها بعدما أطمأن الأطباء على حالته الصحية.

وقال كامل فى تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله حالتى مستقرة بعد تعرضى مؤخرًا فيما يشبه أزمة قلبية أثناء قيادتى لسيارتى، بعد عودتى من الاستوديو لتسجيل عدد من الاغانى الخاصة بألبومى الجديد مع الموزع باسم منير، مشيرًا إلى أن الأطباء قاموا بعمل بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتى، واستقروا على بقائى في المستشفى ولكننى رفضت وذهبت إلى منزلى، لأننى لا أحب ذلك، وأشكر الله على كل حال".

وأضاف النجم مصطفى كامل في تصريحاته: الفحوصات أوضحت أننى أعانى مما يسمى بالهلع العصبى وهذا أسوأ من الأزمة القلبية، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.