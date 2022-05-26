مهرجان الأقصر يشارك فى الفعاليات الدولية للسينما الأفريقية بمهرجان "كان"

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القاهرة - سامية سيد - اليونسكو يوافق علي مشروع مهرجان الأقصر بعمل نسخة من تقريرها عن الإنتاج السينمائي في افريقيا

مشروع مع اليونسكو وتعاون مشترك وتبادل خبرات مع الرباط لسينما المؤلف وروما للسينما الأفريقية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن حضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان للفاعليات الافريقية التي أقيمت في الأسبوع الثاني من مهرجان كان السينمائي الدولي ، حيث اقامت منظمة اليونسكو ندوة لعرض تقريرها الصادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية عن الإنتاج السينمائي في 54 دولة أفريقية وتم توزيع التقرير علي كل الحضور

علي هامش الندوة اجتمع منظمي المهرجان والسيد توسان تياندريجو رئيس قسم التنوع والتعبير الثقافي باليونسكو ، والذي شكر إدارة مهرجان الأقصر علي حسن عرض التقرير في مهرجان الأقصر بدورته الحادية عشرة ، ووافق علي المشروع المقدم من مهرجان الأقصر بعمل نسخة من التقرير باللغة العربية تصدر في الدورة الـ 12 بدعم من دول عربية وافريقية اسوة بالنسخ الموجودة باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، كما تم الاتفاق علي إعادة تدقيق ومراجعة المعلومات والاحصائيات والبيانات الخاصة بالسينما المصرية في تقريرها الصادر من اليونسكو ، وذلك في النسخة العربية التي سيقوم بها مهرجان الأقصر وجهات متخصصة في مصر ، كما سيتم التصحيح علي النسخة الموجودة علي موقع اليونسكو الآن.

وفي جناح السينما الإيطالية بمهرجان كان تم توقيع تجديد بروتكول تعاون بين مهرجان روما للسينما الأفريقية برئاسة أنطونيو فلاميني لتبادل الخبرات والدعم المشترك ، كما تم الاتفاق الاولي مع كارلو جينتل ممثل عن قنوات راي للسينما الإيطالية من اجل التعاون في إقامة ورش وندوات وتبادل خبرات ودعم مشروع فاكتوري ماليا وفنيا ، كما تم توقيع اتفاق بين مهرجان الأقصر ومهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية للاشتراك في وضع برنامج افريقي لمدة عام بالرباط من خلال عروض أفلام وندوات ونشرات ،.

كما شارك فريق الأقصر الأفريقي في احتفالية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسوق كان السينمائي بحضور رئيسه الفنان الكبير حسين فهمي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان ، والناقد اندرو محسن ، وفي هذا الصدد يضم مهرجان الأقصر صوته للمطالبين بوجود مقر للسينما المصرية بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا الحدث العالمي كما كان سابقا نظرا لمكانة مصر والسينما المصرية واسوة بالدول الشقيقة التي تشارك بالمهرجان .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يراسه شرفيا الفنان محمود حميدة وتقام دورته الثانية عشر في شهر مارس 2023 ، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في مهرجان كان (1)



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في مهرجان كان (2)



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في مهرجان كان (3)



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في مهرجان كان (4)



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في مهرجان كان (5)