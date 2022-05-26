شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام موسم عيد الأضحى تحجز مكانا مبكرًا ومنافسة قوية بين نجوم الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من صناع السينما عن طرح أفلامهم الجديدة في موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي يعد الموسم السينمائي الأكبر في العام لاسيما أنه ينطلق وقت إجازة نهاية العام الدراسي وكذلك استمرار الموسم لوقت أطول ولذلك يعرض فيه دائماً الأفلام الكبيرة التي يقوم ببطولتها نجوم الشباك كما أن الموسم دائما ما يشهد أرقام كبيرة على مستوى الإيرادات.

وقبل أقل من شهر ونصف على حلول عيد الأضحى، حجزت 3 أفلام جديدة مكانهم في الموسم وأعلن صناعهم عن طرحهم في العيد الكبير، ويأتي على رأس هذه الأفلام "بحبك" للنجم تامر حسنى والذي يعمل على تصوير المشاهد الأخيرة فيه من أجل تجهيزه للعرض في الموعد المحدد، والعمل من تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، أحمد عزمى، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.



فيلم بحبك

ثاني الأفلام التي حجزت مكانها بشكل رسمي في موسم عيد الأضحى، "عمهم" للنجم محمد إمام، بعدما أعلن صناعه بشكل رسمي عن طرحه في الموسم وبدء عمليات الدعاية بطرح الأفيش الأول والذى تصدره بطل الفيلم محمد إمام، والعمل تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومحمود حافظ.



فيلم عمهم

"كيرة والجن" يعد من أكثر الأفلام المنتظر طرحها في الموسم، لاسيما وأنه الأضخم انتاجياً هذا العام ويضم عدد كبير من النجوم البارزين، والعمل مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، ومجموعة من ضيوف الشرف فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.



فيلم كيرة والجن

ومن المتوقع ان تشهد الأسابيع القليلة المقبلة انضمام أكثر من فيلم آخر لقائمة أفلام الموسم، حيث يوجد بعض الأفلام الجاهزة للعرض والمرشحة للمنافسة في الموسم ويجرى صناعها حسم أمر موعد طرحها، وأول هذه الأفلام "يوم 13" الذى تم الانتهاء من تصويره قبل عامين وتعرض لسلسلة من التأجيلات حتى بدأ صناعه مؤخراً في عمليات الترويج له، والعمل تدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويقدم بتقنية الـ 3D، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله>



فيلم يوم 13

أيضاً فيلم "تسليم أهالى" المؤجل منذ عامين، مرشح للعرض في موسم عيد الأضحى، والعمل يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة كما يعد الظهور الأخير للنجمة الراحلة دلال عب العزيز، ويشارك في بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.