شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف بجانب تمثال محمد صلاح وآخرين بمتحف مدام توسو فى لندن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن صور لها بجانب تماثيل متحف مدام توسو ، وظهرت رانيا برفقة عدد من التماثيل من بينهم تماثيل محمد صلاح، وتوم كروز، وبراد بيت، وكيم كاردشيان، والأميرة ديانا، وعملاء سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وعلقت رانيا علي الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها " مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا ".



رانيا يوسف في متحف مدام توسو



رانيا يوسف والاميرة ديانا



رانيا يوسف وبراد بيت



رانيا يوسف وتوم كروز



رانيا يوسف وعملاء جيمس بوند (1)



رانيا يوسف وكيم كاردشيان



رانيا يوسف ومحمد صلاح

وكانت قد أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها تجاه مشاركتها في القفز ببرنامج "نجوم السماء"، مشددة على إنها طافت بلدان كثيرة حول العالم عندما كانت تعمل مضيفة في بداية حياتها العملية، وتابعت:" لفيت العالم وشفت شواطئ العالم لما كنت مضيفة لكن عمرى ما شفت بلد أجمل من بلدى".

وأضافت "رانيا يوسف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر جميلة جداً من الأعلى، ورغم أنها جربت القفز عدة مرات في إسبانيا إلا أن التجربة في مصر مختلفة تماماً، وتابعت:" الحقيقة التجربة في مصر مختلفة تماماً تشوف مصر من فوق حاجة في قمة الجمال وأنا مريت من شرم الشيخ وشفت لون البحر بتعنا يختلف تماماً عن بحر إسبانيا".

فى المقابل، أشارت "رانيا يوسف"، إلى أنها شخصية "مجنونة"، وتابعت:" وهكررها وأنا بعت لبناتى وقلت ليهم أنى قفزت فرحبوا وقالوا لى عاوزين نعملها سوا"، موضحة أن فريق عمل قفز "نجوم السماء"، محترفين إلى اقصى حد ومنظمين وتابعت"أنا كنت مطمنة أنى وسط أولاد بلدى".

وأشارت "رانيا يوسف"، إلى أنه من الضروى أن يعمل الإنسان على كسر حاجز الخوف ويقدم على أشياء مجنونة يجدد بها نشاطه وحياته، وتابعت:" كتير من المصريين ميعرفوش المناطق الجميلة دى في مصر..وأنا بشجع السياحة الداخلية".

وفى السياق ذاته قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن برنامج "نجوم السماء"، تمكن من خطف ابصار المشاهدين نظراً للتجربة الجميلة التي تتم بأيدى مصرية مصرية خالصة سواء على مستوى الإعداد أو الإخراج أو التنفيذ، وتابع:"حاجة تفرح وتفرح وتظهر مدى المناطق الجميلة والرائعة في مصر والتي لا يعلم عنها المصريين الكثير".