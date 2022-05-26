” مشروعه الجديد ” .. عمرو دياب يعلن إطلاق سلسلة فنادق بإسم ” لوكاندة “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:47 مساءً - أعلن الفنان ” عمرو دياب ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن مشروعه الجديد بإطلاق سلسلة فنادق تحمل إسم (لوكاندة) وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العريقة .
حيث يأتي هذا المشروع السياحي الاستثماري الضخم الذي يمتد بين مصر ودبي ويتعاون فيه عمرو دياب مع رجل الأعمال الإماراتي ” محمد العبار ” بمميزات خاصة تجمع بين الرقي والفخامة .
وتحمل سلسلة فنادق “لوكاندة” العلامة التجارية الخاصة بعمرو دياب والذي كان أعلن منذ فترة هو ومحمد العبار عن تعاون مرتقب بينهما في مجال الاستثمار بين مصر ودبي .
وتصدر هاشتاج ” لوكاندة عمرو دياب ” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة فقط من إعلانه عن مشروعه الجديد .
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