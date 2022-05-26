أحمد زاهر يكشف حقيقة زواج إبنته ليلى : ” لا عيب ولا حرام “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:47 مساءً - علق الفنان ” أحمد زاهر ” في تصريحات صحفية له على الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر عن ارتباط وخطوبة إبنته الفنانة ” ليلى أحمد زاهر ” .

حيث خرجت شائعات من قبل عن خطوبتها من الممثل الشاب ” تيام مصطفى قمر ” نجل الفنان ” مصطفى قمر ” .. ومنذ فترة انتشرت أخبار حول خطوبتها من نجل الفنان ” كمال أبو رية ” والفنانة ” ماجدة زكي ” .

وقال أحمد زاهر في رده على تلك الشائعات : ” هي الخطوبة والجواز دي حاجة عيب أو حرام .. ما هي لو حاجة أكيدة هنقول ونفرح، وطالما هي مقالتش ولا أنا قولت يبقى ده محصلش ” .

وتابع : ” وبعدين تيام قمر إبن حبيبي مصطفى قمر ربنا يحميه وشاب جميل ومحترم، ده كله علشان اتصورت معاه صورة في غلاف، ومش تيام بس إحنا بنتفاجئ بأسماء غريبة لا أنا ولا بنتي نعرفهم ” .