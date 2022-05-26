كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر بيوم الأخ العالمي الذي وافق يوم 24 مايو .
فنشرت إليسا صورة تجمعها بشقيقها ” كميل ” وكتبت في تعليقها عليها : ” 24 أيار هو يوم الأخ العالمي، وهو اليوم الذي احتفل به بحب حياتي ” .
وتابعت إليسا معربة عن حبها لشقيقها : ” شقيقي المبدع والموهوب والذي هو أحد أعظم النعم في حياتي .. أحبك كثيرا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا : ” اليوم الذي احتفل به بحب حياتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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