إليسا : ” اليوم الذي احتفل به بحب حياتي “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر بيوم الأخ العالمي الذي وافق يوم 24 مايو .

فنشرت إليسا صورة تجمعها بشقيقها ” كميل ” وكتبت في تعليقها عليها : ” 24 أيار هو يوم الأخ العالمي، وهو اليوم الذي احتفل به بحب حياتي ” .

وتابعت إليسا معربة عن حبها لشقيقها : ” شقيقي المبدع والموهوب والذي هو أحد أعظم النعم في حياتي .. أحبك كثيرا ” .