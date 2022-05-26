كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” هشام سليم ” نتيجة إصابته بمرض السرطان وذلك بعد وصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقفه عن العلاج بشكل نهائي .
وخرج الفنان هشام سليم بتصريحات له للرد على تلك الأنباء دون تأكيدها أو نفيها وطمأنة متابعيه ومحبيه على وضعه الصحي من خلال تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي .
فقال : ” أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله وبيتهيألي السرطان اللي بتقولو عليه دلوقتي أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام .. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي وقاعد في السخنة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن وصل لمرحلة متأخرة .. أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان ” هشام سليم ” بسبب إصابته بمرض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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