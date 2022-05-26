بعد أن وصل لمرحلة متأخرة .. أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان ” هشام سليم ” بسبب إصابته بمرض السرطان

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” هشام سليم ” نتيجة إصابته بمرض السرطان وذلك بعد وصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقفه عن العلاج بشكل نهائي .

وخرج الفنان هشام سليم بتصريحات له للرد على تلك الأنباء دون تأكيدها أو نفيها وطمأنة متابعيه ومحبيه على وضعه الصحي من خلال تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي .

فقال : ” أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله وبيتهيألي السرطان اللي بتقولو عليه دلوقتي أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام .. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي وقاعد في السخنة ” .