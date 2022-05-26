أحمد حلمي يكشف عن افتقاده لهذا الفنان في أعماله الفنية

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:59 مساءً - تحدث الفنان ” أحمد حلمي ” في لقاء له مع الإعلامية ” راندا جبر ” ببرنامج The Insider بالعربي عن افتقاده للفنان الراحل ” حسن حسني ” وافتقاده العمل منه مشيرا إلى أنه بعد رحيله ترك فراغا كبيرا على حد وصفه .

فقال أحمد حلمي عن الفنان الراحل حسن حسني : ” كان لوحده مدرسة .. كان بيلعب كل أشكال الأدوار وكل أنواعها وعنده الشعراية المهمة أوي ما بين إن الفيلم ده كوميدي وإن هو حقيقي وبجد ” .

وتابع : ” فيه أفلام كانت بتتبني من أولها علشان هيكون فيها حسن حسني .. لو مش موجود الفيلم مش هيتبني كده والدور كان ممكن يكبر ويزيد لما كان يبقى عم حسن حسني هيوافق ” .

وأكمل حلمي كاشفا عن أن وجود الفنان حسن حسني في فيلم (زكي شان) لم يكن محددا له دور والد أحمد حلمي بالفيلم في البداية مضيفا : ” معاكي كوميديان بيشيلك وبيجري وكان وقتها هو الجراند اللي بيشيل النجوم ويمشي ” .

يذكر أن الفنان الراحل حسن حسني كان قد شارك الفنان أحمد حلمي في بطولة 7 أفلام وهي : عبود على الحدود والناظر وميدو مشاكل وزكي شان وجعلتني مجرما وعلى جثتي وآخرها خيال مآتة .