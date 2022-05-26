نضال الأحمدية عن أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب : ” سأتحدث في الوقت المناسب “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:59 مساءً - خرجت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن تلقيها الكثير من الاتصالات والرسائل من جانب زملائها للصحفيين .

وذلك للحصول على تصريحات من جانبها حول أزمة الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” الأخيرة والفنان ” حسام حبيب ” وما يتم تداوله حول عودتهما بعد إعلان انفصالهما .

وأكدت نضال الأحمدية على تعمدها عدم الرد على زملائها لرفضها التعليق في الوقت الحالي على ما يحدث وتفضيلها الصمت .. وأنها إذا علقت على الأمر سيكون في الوقت الذي تراه مناسبا .

فقالت : ” أنا مش طالع على بالي أحكي، مش دايما بنحكي حتى لو كان الموضوع كبير .. ما هو الصمت حكاية .. إذا هذا ردي وما بقى تزعجوني من فضلكم، إذا بتريدوا ما بدي أقول شئ .. أنا لما بقول، بقول بالوقت المناسب ” .