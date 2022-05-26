فنان مصري شهير يستغيث من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية : ” دكتور العناية المركزة مش عايز يقوم من النوم “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:59 مساءً - كشف الفنان ” نادر أبو الليف ” عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حيث أصيب بأزمة تنفسية بسبب ضعف عضلة القلب ومشاكل في الرئتين والتي استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بالأسكندرية .

ونشر نادر أبو الليف صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من داخل المستشفى وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن انزعاجه من عدم عثوره على طبيب العناية المركزة .

فكتب قائلا : ” بقالي نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأني تعبان ومحتاجه .. وواضح إنه نايم ومش عايز يقوم من النوم .. حد يقولي دكتور إيه ده ” .

فيما قالت زوجة الفنان نادر أبو الليف في تصريحات صحفية لها أن زوجها مازال محتجزاً في أحد مستشفيات الإسكندرية لتلقى العلاج وإجراء بعض الفحوصات اللازمة لكي تتحسن حالته .

وذلك على خلفية الأزمة الصحية التي تعرض لها في الساعات الماضية أثناء عرض مسرحيته “عنبر 7” على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية مطالبة من جمهوره الدعاء له .