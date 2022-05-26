أنغام تقطع إجازتها المرضية وتعلن عن حفلها في جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، أعلنت النجمة المصرية أنغام عن موعد حفلها القادم بمدينة جدة السعودية، عروس البحر الأحمر، رَغم عدم تعافيها بشكل كامل عقب العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا في الكتف.

ويبدو أنّ أنغام قَرّرت قَطع فترة النقاهة من أجل جمهورها في جدة، ليأتي إعلانها منذ ساعات، عبر حسابها على إنستغرام، عن تفاصيل حفلها الأول بعد أزمتها الصحية الأخيرة وبعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف ويدها، التي كان من المتوقع أن تغيبها عن حفلاتها لعدّة أسابيع.

ونشرت أنغام بوستر حفلها في جدّة وتفاصيله عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت قائلةً: “جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4 – 6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر بكره الساعة 9:00م… أشوفكم قريب”.

وسيكون حفل أنغام الأول بعد أزمتها الصحية، في موسم جدة يوم 4 يونيو (حزيران) المقبل، إذ ستلتقي الجمهور السعودي على مسرح ليالينا، وسيشاركها فيه الفنان عايض يوسف.

وأعلنت أنغام منذ أيام خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة mbc مصر، تفاصيل حالتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية دَقيقة مؤخراً، حيث قالت إنّها كانت تعاني من أزمة صحية منذ عام 2011 بعدما تعرضت لإصابة ولكنّها لم تَخضع لعملية جراحية وحصلت على علاج بالكورتيزون، وتفاقم الأمر بعد ذلك بسبب حركة خاطئة منها، وامتد الألم معها في الكتف ويدها في السنوات الماضية. كما أنّها اكتشفت بعدها إصابتها بورم ليفي في إصبعها، بالإضافة إلى إصابتها بتهتك في أوتار يدها.