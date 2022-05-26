محمد صلاح يتصدر قائمة فوربس لأعلى الرياضيين دخلاً في عام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مجلة فوربس Forbes الشهيرة، أن المصري “محمد صلاح” لاعب فريق ليفربول، جمع قرابة 45 مليون دولار هذا العام، حيث صنفت المجلة المالية الأمريكية النجم المصري وهداف ليفربول في المركز الـ33، في قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم، محددة ما جمعه بين 1 مايو 2021 و 1 مايو 2022، مقابل 45 دولار مليون أمريكي.

وقالت المجلة على موقعها على الإنترنت: إن “محمد صلاح” احتل رسمياً المرتبة 33 بين الرياضيين الأعلى أجراً في العالم هذا العام، حيث حقق 45 مليون دولار من إجمالي الإيرادات قبل الضرائب خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وتابعت: “حصل لاعب خط وسط ليفربول المصري، الذي يلعب بعقد لمدة خمس سنوات حتى يونيو 2023، على 18 مليون دولار من الإيرادات خارج الملعب (بما في ذلك الحملات الإعلانية وعقود الرعاية والتذكارات ورسوم الترخيص وأعمال أخرى) و 27 مليون دولارات من ممارسة كرة القدم (بما في ذلك أموال الجوائز والرواتب والمكافآت).

يحتل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، والمقيم في المملكة المتحدة، المرتبة الرابعة بين الرياضيين الأعلى أجراً في فئة كرة القدم، خلف “ليونيل ميسي” (130 مليون دولار)، “كريستيانو رونالدو” (115 مليون دولار) و”نيمار” (95 مليون دولار). وتلاه نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” بإيرادات بلغت 43 مليون دولار.

ينتهي عقد كابتن المنتخب المصري في يونيو 2023، ولم يقرر بعد موقفه من تجديد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى وجهة أخرى.